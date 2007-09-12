Курс долара до євро впав до рекордно низьких значень

Курс долара США рано вранці 12 вересня впав до рекордно низьких значень по відношенню до євро, передає Bloomberg. На світових валютних ринках за одиницю європейської валюти давали 1,3878 долара. Курс долара знижується вже шосту сесію підряд. Попередній рекорд був встановлений 24 липня і складав 1,3852 долара.

Причиною зниження курсу долара США стала обстановка на ринку американського житла, що стривожила інвесторів, відзначає ВВС News. Крім того, фінансисти не впевнені в тому, що Федеральна резервна система спробує 18 вересня зупинити іпотечну кризу, вперше за два роки знизивши облікову ставку.

До 9 годин ранку американській валюті вдалося відіграти своє падіння, вона зміцнилася до 1,3844 долара за євро.

Лента.ру