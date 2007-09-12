Чому Рудьковського не пустили в порт ”Южний”

Частина працівників морського торгового порту “Южний” (Одеська обл.) не пустили вчора міністра транспорту та зв`язку Миколу РУДЬКОВСЬКОГО в порт.

Глава відомства прибув учора до Одеси, щоб особисто розібратися, що відбувається в порту після несподівано проведеної гендиректором концерну «Укрморпорт» Сергієм КЛІМОВИМ зміни керівництва підприємства. Колективу порту було представлено нового начальника порту Володимира ВАСИЛЬЄВА замість зміщеного наказом С.КЛІМОВА Олександра ГОНЗИ.

Як передає кореспондент УНІАН, глава Мінтрансу назвав зміну керівництва «рейдерським захопленням» порту. Він пропонує провести конкурс на заміщення посади начальника порту з узгодженням кандидатури в Кабінеті міністрів.

За твердженням багатьох портовиків, новий начальник – В.ВАСИЛЬЄВ - влаштовує колектив. Інші виступають за поновлення на посаді колишнього начальника порту О.ГОНЗИ й подали в Чорноморську транспортну прокуратуру заяву, оскарживши рішення гендиректора «Укрморпорту» про зміну керівництва підприємства.

Прихильники В.ВАСИЛЬЄВА активно висловлювали невдоволення приїздом у порт міністра.

У прес-службі Міністерства транспорту та зв`язку ситуацію в порту “Южний» розцінили як "рейдерське" захоплення. «Невідомі особи за сприяння ряду колишніх співробітників порту й за участю керівництва концерну „Укрморпорт” (розпорядження про створення якого й статут призупинені Указом Президента України № 761/2007 від 22 серпня 2007 року) вибили двері на підприємстві, розбили вікна, вимагаючи від його керівництва статутні документи й печатку”, - повідомили в прес-службі міністерства.

В.о. начальника порту Максим КІЛЬНИЦЬКИЙ повідомив кореспонденту УНІАН, що «законне керівництво порту вважає ці протиправні дії (зміну керівництва й захоплення порту) грубим нехтуванням законності, оскільки Указом Президента України Віктора ЮЩЕНКА рішення Кабміну про створення об`єднання «Укрморпорт» призупинене, глава держави звернувся із цього приводу до Конституційного суду України».

М.КІЛЬНИЦЬКИЙ зазначив, що «Сергій КЛІМОВ оголосив портовикам, що він є начальником нової структури «Укрморпорту» і своїм наказом призначив начальником порту (“Южний») колишнього заступника начальника морпорту із соціального розвитку Володимира ВАСИЛЬЄВА».

Нагадаємо, Кабінет Міністрів 12 травня призначив С.КЛІМОВА генеральним директором державного концерну “Укрморпорт”.

О.ГОНЗА був призначений керівництвом відомства на посаду начальника порту “Южний” у вересні 2006 року.

В.ВАСИЛЬЄВ раніше обіймав посаду заступника начальника із соціального розвитку порту.

Довідка УНІАН. Морський торговельний порт «Южний» засновано в 1978 році. Входить до списку стратегічних об`єктів. Розташований на березі Аджалицького лиману. Найбільш глибоководний порт України (глибина підхідного каналу - 15,5 м, глибини біля причалів - 14 - 15,5 м). Загальна довжина причалів - близько 2,6 км. Здатний переробляти до 15 млн. тонн вантажів на рік. Спеціалізується на наливних, навалювальних, хімічних, вугільно-рудних і тарно-штучних вантажах. Має 2 тис. кв. м критих складських приміщень і 144 тис. 650 кв. м відкритих складських площ. Це дозволяє розмістити одночасно до 750 тис. тонн вантажів різної номенклатури.

У 2006 році вантажооборот підприємства становив 20 млн. 764,3 тис. тонн, обсяги вантажопереробки - 13 млн. 878,5 тис. тонн.

За 6 місяців 2007 року в порту виконано план із вантажообороту й вантажопереробки. Вантажооборот порту “Южний” становив 11 млн. 138,3 тис. тонн при плані 10 млн. 405 тис. тонн, тобто 107,0% до плану і 104,4% до аналогічного періоду 2006 року.

За 6 місяців перероблено 7 млн. 665,4 тис. тонн вантажів при плані 6 млн. 945 тис. тонн, тобто 110,4% до плану і 105,8% до аналогічного періоду 2006 року. За січень-червень оброблено 615 суден і 82486 напіввагонів.