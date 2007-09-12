Мельниченка з борту літака забрала «швидка»

В Україну після операції в одній із клінік Німеччини повернувся майор запасу СБУ, кандидат в народні депутати від Партії вільних демократів Микола МЕЛЬНИЧЕНКО.

Про це повідомив УНІАН адвокат Павло СИЧОВ.

М.МЕЛЬНИЧЕНКО прилетів учора пізно ввечері, відразу з борту літака його забрала «швидка». Майора госпіталізовано в один із медичних закладів Києва для продовження курсу реабілітації, сказав адвокат.

П.СИЧОВ також зазначив, що зараз М.МЕЛЬНИЧЕНКО почуває себе краще і готується зробити ряд публічних заяв.

Як повідомляв УНІАН, 28 липня М.МЕЛЬНИЧЕНКО був госпіталізований до Жовтневої лікарні Києва, де йому було поставлено діагноз «інсульт».

В оточенні М.МЕЛЬНИЧЕНКА допускають, що інсульт стався неспроста. Зокрема, адвокат П.СИЧОВ не виключав, що причиною інсульту його клієнта могло стати отруєння.

Сам М.МЕЛЬНИЧЕНКО 25 серпня у клініці «Борис», де він проходив лікування, заявляв, причину його захворювання на той час ще не встановлено.