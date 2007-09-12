Кабмін викидає на ринок м`ясо, борошно і крупи з держрезерву

Кабінет міністрів України розпорядився реалізувати м`ясо, борошно і крупи з Державного резерву для стабілізації ситуації на ринку.

Розпорядження від 5 вересня 2007 р. № 693-р оприлюднені на сайті уряду.

«З метою стабілізації ситуації на ринку м`яса і м`ясопродуктів прийнято рішення погодитися з пропозицією Держкомрезерву щодо реалізації в 2007 році м`яса із запасів, обсяги яких перевищують затверджені обсяги незнижуваного запасу, шляхом проведення конкурсу з обмеженою участю відповідно до Порядку реалізації матеріальних цінностей державного резерву, затвердженої постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1078, підприємствам м’ясопереробної промисловості, торгівлі і Укркоопспілки, визначеним на підставі подання Мінагрополітики», - йдеться у розпорядженні Кабміну.

«З метою стабілізації ситуації на ринку борошна і круп, погодитися з пропозицією Держкомрезерву щодо відпустки підприємствам системи державного резерву для реалізації підприємствам хлібопекарської промисловості в 2007 році борошна і круп шляхом проведення конкурсу з обмеженою участю відповідно до Порядку реалізації матеріальних цінностей держрезерву, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1078 від 25 серпня 2004 г.», - говориться в розпорядженні «Про реалізацію борошна і круп з державного резерву».

Розпорядження підписані прем`єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.