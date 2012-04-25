Акціонери «Київміськбуду» змінили склад Наглядової ради

Як передає кореспондент УНІАН, відповідно до сьогоднішнього рішення зборів акціонерів компанії, головою Наглядової ради став віце-президент «Київміськбуду» Микола Порайко, членами НС обрано начальника управління внутрішнього контролю холдингу Едуарда Арустамяна, головного фахівця внутрішнього контролю компанії Олега Клочака.

Дані кандидатури були внесені Київрадою.

При цьому акціонери відкликали з посад голови Наглядової ради представника Київради Єгора Русина, членів Наглядової ради Антона Пукаса і Володимира Поляченка.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» – найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належать київській територіальній громаді і перебувають в управлінні Київської міськдержадміністрації.

До складу холдингу входять 40 відкритих акціонерних товариств, в яких «Київміськбуд» володіє від 26 до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство – на правах асоційованих членів.

«Київміськбуд» в 2011 році увів в експлуатацію 259,9 тис кв. м житла в Україні.

Статутний капітал ХК «Київміськбуд» залишився незмінним і становить 16 млн 535 тис грн.