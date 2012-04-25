Акціонери «Київміськбуду» змінили склад Наглядової ради
Акціонерне товариство "Холдингова компанія «Київміськбуд» змінило склад Наглядової ради.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідно до сьогоднішнього рішення зборів акціонерів компанії, головою Наглядової ради став віце-президент «Київміськбуду» Микола Порайко, членами НС обрано начальника управління внутрішнього контролю холдингу Едуарда Арустамяна, головного фахівця внутрішнього контролю компанії Олега Клочака.
Дані кандидатури були внесені Київрадою.
При цьому акціонери відкликали з посад голови Наглядової ради представника Київради Єгора Русина, членів Наглядової ради Антона Пукаса і Володимира Поляченка.
Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» – найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належать київській територіальній громаді і перебувають в управлінні Київської міськдержадміністрації.
До складу холдингу входять 40 відкритих акціонерних товариств, в яких «Київміськбуд» володіє від 26 до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство – на правах асоційованих членів.
«Київміськбуд» в 2011 році увів в експлуатацію 259,9 тис кв. м житла в Україні.
Статутний капітал ХК «Київміськбуд» залишився незмінним і становить 16 млн 535 тис грн.