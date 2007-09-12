Польський Інститут заснував премію для українських письменників

Польський Інститут у Києві відзначатиме українських письменників премією ім. Джозефа Конрада-Коженевського за послідовність у здійсненні творчого шляху, інноваційність форми, ламання стереотипів та універсалізм послання.

Як повідомили УНІАН в Інституті, відтепер що два роки висунути претендентів на отримання премії можуть як інституції, так і фізичні особи, заповнивши аплікаційну форму на Інтернет-сторінці Польського Інституту у Києві. Цього разу кінцевий термін висунення кандидатів — 31 жовтня 2007 року.

У повідомленні зазначається, що вибір лауреата 2007 року здійснить авторитетне журі, до якого серед інших увійшов і директор Польського Інституту в Києві Єжи ОНУХ. Визначення лауреата відбуватиметься у два етапи:

І. Із числа номінованих кандидатур журі обере трьох фіналістів, прізвища яких будуть оголошені 1 грудня 2007 року;

ІІ. Остаточне рішення журі прийме у грудні 2007 року шляхом таємного голосування.

Розмір премії - 20 тис. грн.

Коментуючи започаткування цієї літературної премії для українських письменників, Є.ОНУХ зазначив, що видатний англійський письменник польського походження Джозеф Конрад (Коженевський) народився в Україні, у Бердичеві, й став символом пан`європейськості, польсько-українсько-британської культурної спільності. “Засновуючи премію, Польський Інститут у Києві має за мету привернути увагу до українського коріння поляків, котрі досягли світового визнання. Ми прагнемо популяризувати європейську ідею взаємозбагачення культур і, водночас, збереження культурної ідентичності», - підкреслив директор Інституту.

У повідомленні також заначається про намір запровадити наступного року аналогічну премію в царині візуального мистецтва - ім. Казимира Малевича. Премія Малевича буде заснована спільно з Центром Сучасного Мистецтва «Уяздовський Замок» у Варшаві і включатиме й мистецьку резиденцію та здійснення художнього проекту лауреата в «Уяздовському Замку».