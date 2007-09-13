Кабмін схвалив Програму розвитку електромереж до 2011 року

Кабінет Міністрів України схвалив Програму розвитку електричних мереж напругою 35 –110 кВ і обсяг реконструкції мереж напругою 0,4 – 10 кВ на період 2007 – 2011 рр.

Відповідне розпорядження Кабміну від 5 вересня №727 обнародувано на урядовому порталі.

Згідно з документом, Кабмін дозволив Мінпаливенерго вносити зміни до програми.

Крім того, Мінпаливенерго спільно з Мінфіном, Мінекономіки, Мінприроди і Національною комісією регулювання електроенергетики доручено визначити джерела фінансування програми з урахуванням можливості залучення коштів державного і місцевих бюджетів, енергозабезпечуючих компаній, а також з урахуванням механізмів, передбачених Кіотським протоколом до рамкової конвенції ООН про зміну клімату.

Як уточнили УНІАН в НКРЕ, загальний обсяг фінансування цієї Програми становитиме 20,6 млрд. грн. При цьому на визначені програмою заходи за рахунок амортизаційних відрахувань енергозабезпечуючих компаній передбачено спрямувати 4,5 млрд. грн; за рахунок прибутку від ліцензійної діяльності – 3,4 млрд. грн., за рахунок інвестиційної складової в тарифі - 3,1 млрд. грн, за рахунок залучення кредитних ресурсів - 5,9 млрд. грн., за рахунок інших джерел – 3,7 млрд. грн.