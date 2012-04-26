Троє пасажирів отримали поранення в аварії електрички «Харків-Ізюм»

Внаслідок аварії на Харківщині, де сьогодні з рейок зійшли три з восьми вагонів електропотягу «Харків-Ізюм», три пасажири отримали незначні тілесні ушкодження. Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області.

За даними начальника відділу прокуратури області Андрія Лазарєва, надзвичайна подія сталася сьогодні близько 13.00 на 351 км перегону Савинці-Закомельське.

На місце події терміново виїхали заступник прокурора Харківської області Олександр Кухар, Харківський міжрайонний транспортний прокурор Денис Чехунов, Ізюмський міжрайонний прокурор Андрій Жмутський.

За попередніми даними, внаслідок аварії три пасажири отримали незначні тілесні ушкодження, відзначили в прокуратурі області, яка з’ясовує обставини події.