Троє пасажирів отримали поранення в аварії електрички «Харків-Ізюм»
16:12, 26 квітня 2012Суспільство
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На місце події терміново виїхали три прокурори.
|З рейок зійшли три вагони електрички
За даними начальника відділу прокуратури області Андрія Лазарєва, надзвичайна подія сталася сьогодні близько 13.00 на 351 км перегону Савинці-Закомельське.
На місце події терміново виїхали заступник прокурора Харківської області Олександр Кухар, Харківський міжрайонний транспортний прокурор Денис Чехунов, Ізюмський міжрайонний прокурор Андрій Жмутський.
За попередніми даними, внаслідок аварії три пасажири отримали незначні тілесні ушкодження, відзначили в прокуратурі області, яка з’ясовує обставини події.
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