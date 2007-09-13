МВС вирішило ліквідувати всі свої комерційні підприємства

Міністерство внутрішніх справ України вирішило ліквідувати всі комерційні підприємства у своїй структурі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції у Вінниці заступник міністра внутрішніх справ Віктор СУСЛОВ.

"Ми вирішили, що діяльність таких структур, які є фактично "присосками", є недоцільною для міністерства, тому ми пішли по шляху закриття всіх комерційних підприємств у системі МВС", - заявив він.

За словами В.СУСЛОВА, після ліквідації бізнес-структур у системі МВС всі платні послуги будуть надаватися структурними підрозділами МВС, а виручені від надання цих послуг кошти будуть спрямовані на модернізацію й розвиток підрозділів міністерства.

"У результаті повинні зникнути всі комерційні підприємства в структурі МВС, і корупція навколо них, і поліпшиться фінансування органів внутрішніх справ", - сказав він.

В.СУСЛОВ зазначив, що МВС планує ліквідувати всі підприємства, які надають послуги з оформлення транспортних засобів, термінового виготовлення закордонних паспортів, автомобільних номерів тощо.