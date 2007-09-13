В Італії оприлюднили заповіт Лучано Паваротті

В Італії оприлюднено заповіт великого тенора Лучано Паваротті. Як повідомляє ІТАР-ТАРС, 50% спадку поділять між собою чотири дочки Паваротті. Чверть спадку одержить вдова співака Ніколетта Мантовані. Решту 25% статків будуть розділені між сестрою Паваротті, його близькими друзями і співробітниками.

За даними італійських ЗМІ, розміри спадку Лучано Паваротті перевищують 200 мільйонів євро.

Эхо Москвы