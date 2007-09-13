З першого грудня польські візи коштуватимуть 35 євро

Українці платитимуть за польські візи з першого грудня, а не з першого листопада, як повідомлялось раніше. Такого компромісу досягнуто внаслідок двосторонніх переговорів консульських департаментів МЗС Польщі та України.

Переговори тривали упродовж двох днів. Інтенсивно обговорювалися дві угоди між Польщею та Україною, повідомив директор департаменту консульської служби МЗС України Борис Базилевський. Одна з них – про правила місцевого прикордонного руху, а інша пов’язана з поїздками українців до Польщі напередодні та після її вступу до Шенгенської зони, додав Базилевський. У свою чергу виконувач обов’язків керівника департаменту консульської служби МЗС Польщі Яцек Юноша-Кишилевський зауважив, що задоволений напрацьованими угодами. Він зауважив, що з нового року візи для українських громадян видаватимуть на тих умовах, що і до країн Шенгенської зони, і їх вартість становитиме 35 євро. Він також повідомив, що за минулий рік Польща видала понад 635 тисяч віз лише для українців. Дипломати домовились невдовзі провести ще одну зустріч.

Німецька хвиля