Деркач пояснив, чому аварій на українських АЕС стало більше

НАЕК «Енергоатом» пояснює зростання порушень у роботі енергоблоків АЕС в серпні аномально теплими погодними умовами.

Про це вчора в ефірі «Радіо Ера» повідомив президент НАЕК «Енергоатом» Андрій ДЕРКАЧ.

«У нас доволі складне літо було що стосується ставків охолоджування, і це було пов`язано з температурними аномаліями», - сказав А.ДЕРКАЧ, відзначивши при цьому, що загальна статистика порушень на АЕС за підсумками восьми місяців значно менша від аналогічних показників 2006 року.

А.ДЕРКАЧ вказав на те, що крім погодних умов, основною причиною позапланових зупинок енергоблоків стало зношення устаткування і його невчасна заміна.

У зв`язку з цим він відзначив, що «Енергоатом» у проекті графіка ремонтної кампанії на АЕС в 2008 році передбачив більшу кількість заходів з оновлення і заміни устаткування енергоблоків.

Довідка УНІАН. ДП НАЕК «Енергоатом» експлуатує 15 атомних енергоблоків загальною встановленою потужністю 13 835 МВт, два гідроагрегати Олександрівської ГЕС проектною потужністю 11,5 МВт і один гідроагрегат Ташлицької ГАЕС потужністю 150 МВт.