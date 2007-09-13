У 2008 році тестування проходитимуть усі, хто вступатиме до вузів

У 2008 році тестування будуть проходити усі, хто вступатиме до вищих навчальних закладів, - випускники загальноосвітніх шкіл, випускники професійно-технічних навчальних закладів, випускники вищих закладів освіти першого і другого рівня акредитації і випускники попередніх років.

Про це повідомив на прес-конференції в УНІАН директор Українського центру оцінювання якості освіти Ігор ЛІКАРЧУК.

За його словами, очікується близько 530 тисяч учасників тестування. Він зазначив, що тестування проводитиметься з 11 навчальних предметів, тобто, майже з усіх тих предметів, з яких зараз проводяться вступні іспити до вузів.

Як сказав І.ЛІКАРЧУК, наступного року у вузах залишаться лише творчі випробування, наприклад, малюнок, танці. Він зазначив, що залишаться також вступні іспити з іноземних мов, тому що “ми ні технічно, ні технологічно в 2008 році ще не зможемо провести тестування з іноземної мови”. І.ЛІКАРЧУК додав, що “це буде в 2009 році”.

За його словами, уже є багато звернень від випусників попередніх років, які хочуть взяти участь у тестуванні. Він наголосив, що “це є ще одним підтвердженням того, що цей проект є вдалим і що цей проект себе реалізував”.

І.ЛІКАРЧУК повідомив, що реєстрацію учасників тестування розпочнуть з 1 листопада поточного року. За його словами, теоритично і технологічно “ми її готові розпочати навіть і сьогодні, але для нас важливо, щоб учні визначалися, у який вуз вони вступатимуть, які іспити вони будуть складати”.

Як сказав І.ЛІКАРЧУК, для цього потрібно, щоб вузи оголосили перелік вступних іспитів, які будуть наступного року. За його словами, “перед ними таке завдання поставлене, і ми очікуємо, що, можливо, до 1 листопада у випусників така інформація буде”.