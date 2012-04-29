Міліцейський патруль затримав перехожого з тротилом
03:18, 29 квітня 2012Суспільство
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В Одесі міліційний патруль затримав на вулиці 32-річного чоловіка з 200 г тротилу.
Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків з громадськістю Управління МВС України в Одеській області, згідно з поясненням затриманого, він зберігав тротил з метою подальшого продажу.
Тротил вилучено і направлено в Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр, чоловік відпущений під зобов'язання.
Керівник ВЗГ облУВС Володимир Шаблієнко додав, що з 27 квітня і до особливого розпорядження особовий склад одеської міліції переведений на посилений варіант оперативної службової діяльності.
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