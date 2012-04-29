У Дніпропетровську ожив рух транспорту

У Дніпропетровську, на проспекті ім. Карла Маркса, де 27 квітня сталися 4 вибухи, повністю відновлено рух автомобільного та електротранспорту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив директор департаменту транспорту та зв`язку Дніпропетровської міськради Валентин Мовчан.

За його словами, проспектом в звичайному режимі їздять автомобілі, маршрутки, трамваї та тролейбуси.

«В результаті вибухів було пошкоджено 4 трамвайних вагони, які доставлені в депо. На відновлення вагонів необхідно близько 80 тис грн», - зазначив В.Мовчан.