У Дніпропетровську ожив рух транспорту
12:53, 29 квітня 2012Суспільство
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Проспектом в звичайному режимі їздять автомобілі, маршрутки, трамваї та тролейбуси.
|У результаті вибухів було пошкоджено 4 трамвайних вагони
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив директор департаменту транспорту та зв`язку Дніпропетровської міськради Валентин Мовчан.
За його словами, проспектом в звичайному режимі їздять автомобілі, маршрутки, трамваї та тролейбуси.
«В результаті вибухів було пошкоджено 4 трамвайних вагони, які доставлені в депо. На відновлення вагонів необхідно близько 80 тис грн», - зазначив В.Мовчан.
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