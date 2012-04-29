Бандити викрали літню викладачку й 5 діб протримали її в автомобілі

У Києві затримано зловмисників, які викрали викладачу з метою вимагання викупу і утримували її 5 днів в автомобілі в лісосмузі у Вишгородському районі.

Як повідомили УНІАН у ВЗГ ГУМВС України в м. Києві, 23 квітня 2012 року до Солом’янського райуправління столичної міліції з письмовою заявою звернулася місцева жителька, яка повідомила, що невідомі викрали її сестру, 1950 року народження.

Того ж дня слідчим відділом Солом’янського райуправління міліції було порушено кримінальну справу за ч.3 ст. 146: „Незаконне позбавлення волі або викрадення людини”.

24 квітня потерпіла зателефонувала своїй подрузі і повідомила, що її викрали і вимагають за звільнення 100 тисяч доларів.

Правоохоронці провели низку оперативно-розшукових заходів і вже 25 квітня оперативно–пошуковим відділом УКР Головного управління, спільно з карним розшуком Солом’янського райуправління та бійцями ПМОП „Беркут” було затримано всіх членів злочинної групи, звільнено викрадену жінку та з’ясовано всі обставини цієї події.

Виявилося, що шістдесятидворічну киянку, яка працювала викладачем в одному з вищих навчальних закладів Києва, 21 квітня зловмисники чекали біля будинку, де вона проживала. Коли жінка вийшла з під’їзду, троє чоловіків схопили її, силоміць посадили до автомобіля „Форд Скорпіо” і вивезли за межі Києва.

Викрадену жінку зловмисники протягом 5 днів утримували в тій же автівці, в лісосмузі на території Вишгородського району Київської області. Потерпілу примушували телефонувати рідним і просити викуп за її звільнення.

Працівники міліції швидко вирахували викрадачів. 25 квітня чотирьох зловмисників було затримано в Києві, в цей же час в Київській області затримали п’ятого, який наглядав за викраденою. Наступного дня правоохоронці взяли й шостого – безпосереднього організатора злочину.

Наразі триває слідство. За незаконне позбавлення волі людини затриманим загрожує покарання у вигляді цілком законного ув’язнення - на строк від п’яти до десяти років.