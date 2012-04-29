Під Києвом різнороб одягнув на голову виконроба пакет і забив до смерті

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в Київській області, трагедія сталася в квартирі в с. Чайки, де чоловіки робили ремонт. Між 30-річним різноробочим та 33-річним виконробом виникла бійка через борг. Розлючений підлеглий побив виконроба, одягнув на його голову поліетилен, і продовжив побиття. Після чого пішов спати в сусідню кімнату.

Коли близько другої години ночі в квартиру увійшов їхній колега-робітник, він побачив закривавлене тіло свого товариша і одразу викликав швидку. По приїзді лікарі швидкої допомоги лише констатували смерть чоловіка. Тим часом різноробочий втік з місця події.

За годину працівники «Беркуту» затримали чоловіка в лісополосі неподалік. На ньому був закривавлений одяг. Свій вчинок він пояснив так: «Я вбив свого виконроба. Треба було гроші платити».

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Зловмисник, який у всьому зізнався, перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Робітникові загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.