Під час матчу Металіст - Шахтар фани побили двох стюардів
За фактом нападу вирішується питання про порушення кримінальної справи.
|Бійка сталася у фан-зоні клубу «Металіст»
У Харкові під час матчу 29-го туру Чемпіонату України по футболу між командами «Металіст» і «Шахтар», який відбувся 2 травня, постраждали двоє стюардів.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України у Харківській області, двоє стюартів, які працюють на стадіоні «Металіст», 18-річний та 64-річний чоловіки, звернулися до Комінтернівського райвідділу міліції Харкова із заявою, що після закінчення першого тайму троє невідомих, які перебували у фан-зоні клубу «Металіст», нанесли їм тілесні ушкодження.
Потерпілі були направлені для проходження судово-медичного огляду.
Працівниками міліції проводяться необхідні заходи для встановлення обставин події та осіб, причетних до неї. За фактом нападу вирішується питання про порушення кримінальної справи.