Із центру Дніпропетровська прибрали 545 урн та контейнерів для сміття

Із центру Дніпропетровська прибрано 545 урн та контейнерів для сміття

Про це УНАН повідомили в управлінні преси та інформації Дніпропетровської облдержадміністрації.

За інформацією управління, сьогодні губернатор Олександр Вілкул провів нараду з начальником Головного управління житлово-комунального господарства ОДА Андрієм Білоусовим, на якій був присутній і Дніпропетровський міський голова Іван Куліченко.

Губернатор поставив завдання розробити програму із заміни бетонних урн на легкі металеві урни – на зразок європейських столиць.

27 квітня в результаті чотирьох вибухів зарядів, розміщених у бетонних урнах у центральній частині Дніпропетровська, постраждала 31 людина.