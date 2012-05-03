Із центру Дніпропетровська прибрали 545 урн та контейнерів для сміття
13:54, 03 травня 2012Суспільство
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Губернатор поставив завдання розробити програму із заміни бетонних урн на легкі металеві урни – на зразок європейських столиць.
|27 квітня в результаті чотирьох вибухів зарядів, розміщених у бетонних урнах, постраждала 31 людина
Із центру Дніпропетровська прибрано 545 урн та контейнерів для сміття
Про це УНАН повідомили в управлінні преси та інформації Дніпропетровської облдержадміністрації.
За інформацією управління, сьогодні губернатор Олександр Вілкул провів нараду з начальником Головного управління житлово-комунального господарства ОДА Андрієм Білоусовим, на якій був присутній і Дніпропетровський міський голова Іван Куліченко.
Губернатор поставив завдання розробити програму із заміни бетонних урн на легкі металеві урни – на зразок європейських столиць.
27 квітня в результаті чотирьох вибухів зарядів, розміщених у бетонних урнах у центральній частині Дніпропетровська, постраждала 31 людина.
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