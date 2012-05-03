Тюремники запевняють, що швидко повернуть втікача «додому»

Помічник керівника Державної пенітенціарної служби України Ігор Андрушко підтверджує, що сьогодні під час вранішньої перевірки в Київському СІЗО було виявлено відсутність одного із засуджених, який відбував покарання у господарській службі при слідчому ізоляторі.

Про це він сказав агентству УНІАН.

За словами І.Андрушка, "до цього обслуговуючого персоналу відбираються і зараховуються засуджені, які скоїли нетяжкі злочини і осуджені вперше".

Як відзначив І.Андрушко, втікача, 1979 року народження, у 2010 році було засуджено на три роки позбавлення волі за крадіжку з відстроченням вироку на два роки.

"Але він не відмічався у кримінально-виконавчій інспекції, і суд ухвалив рішення, щоб він за це порушення відбував покарання у пенітенціарній установі", - пояснив І.Андрушко.

Він підкреслив, що цей чоловік мав право переміщатися вночі по території СІЗО.

І.Андрушко висловився за те, щоб ЗМІ не перебільшували резонансність цієї події.

За його словами, правоохоронні органи вживають всіх заходів для встановлення місцезнаходження втікача і повернення його до СІЗО.

"Я думаю, що ми швидко його знайдемо. Він не закоренілий злочинець. Я припускаю, що це у нього був просто якийсь порив. Судячи з характеристик і особової справи, ця людина не представляє великої небезпеки для суспільства", - додав І.Андрушко.