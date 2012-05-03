Україна і Білорусь відкрили кордони для пива і молока

Україна зняла тимчасові обмеження на поставки білоруської м`ясо-молочної продукції.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це домовилися сьогодні на зустрічі в Мінську перший віце-прем`єр Білорусі Володимир Семашко з міністром економічного розвитку і торгівлі України Петром Порошенком.

Підписано протокол переговорів з врегулювання питань поставок білоруської м`ясо-молочної продукції до України.

Як повідомляв УНІАН раніше, Україна з 1 березня тимчасово припинила ввезення з Білорусі тварин, а також м`ясної продукції через побоювання розповсюдження африканської чуми свиней.

Також через систематичні порушення ветеринарно-санітарних вимог (перевищення максимально допустимих рівнів залишків ветеринарних препаратів у молочних продуктах) було тимчасово припинено ввезення білоруського молока і молочних продуктів.

Білорусь же знімає обмеження, пов`язані з доступом на білоруський ринок українських виробників пива.

«Щодо пива ми сьогодні цю тему закриваємо. Там залишилися незначні організаційні питання», - підкреслив В.Семашко.

Він відзначив, що сьогоднішнє обговорення питань двосторонньої співпраці передує запланованому на 17 травня засіданню спільної міжурядової комісії з торговельно-економічної співпраці.

«Ми позитивно оцінюємо тенденції розвитку двосторонньої торгівлі. Нагадаю, що за підсумками минулого року товарооборот між нашими країнами становив 6,1 млрд дол. У першому кварталі поточного року ми додали ще 34% до аналогічного періоду минулого року», - підкреслив В.Семашко.

У свою чергу міністр економічного розвитку і торгівлі України П.Порошенко відзначив, що українська сторона із задоволенням прийняла інформацію про те, що уряд Білорусі ухвалив рішення про зняття всіх обмежень щодо доступу українських виробників, насамперед, безалкогольної продукції.

«І з погляду цінових формальностей, і з погляду особливостей митного оформлення. За що ми вдячні нашим білоруським партнерам і колегам», - сказав П.Порошенко.

Довідка УНІАН. Імпорт пива з України до Білорусі було обмежено наприкінці 2010 року, коли білоруські антимонопольні органи констатували факт демпінгу з боку українських виробників. Постановою Ради міністрів РБ № 1860 від 21 грудня 2010 року було встановлено процедуру ліцензування і узгодження мінімальної ціни входження українського пива на білоруський ринок. Таким чином, обсяг продажу українського пива у Білорусі в 2011 році знизився до 6 млн доларів з 18 млн доларів у 2010 році.