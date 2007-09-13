Міністерство транспорту висуває ультиматум прес-службі СБУ

Міністерство транспорту та зв’язку України “вимагає вибачень від прес-служби СБУ та персональної відповідальності її керівника - Марини ОСТАПЕНКО за розповсюдження недостовірної інформації” про діяльність міністра транспорту і зв’язку Миколи РУДЬКОВСЬКОГО та галузі в цілому.

Про це йдеться в інформації для ЗМІ, розповсюдженій прес-службою МТЗУ.

Як зазначає Мінтранс, “ряд заяв, зроблених М.ОСТАПЕНКО від імені Служби безпеки України під час брифінгу 12 вересня, вказують або на відверте зловживання цим посадовцем службовим становищем або непрофесійність: оприлюднення неповної, неточної та недостовірної інформації з метою ввести в оману громадськість”.

На думку авторів повідомлення, “такі зумисні чи непрофесійні дії не мають нічого спільного з почесною роботою речника однієї з державних структур”.

При цьому Мінтранс попереджує, що “наслідком провокативних та скандальних заяв М.ОСТАПЕНКО у разі її відмови офіційно принести вибачення буде позов до суду”.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня М.ОСТАПЕНКО, відповідаючи на запитання журналістів, повідомила, що Служба безпеки України готує подання до Генеральної прокуратури України для вирішення питання щодо притягнення до відповідальності міністра транспорту та зв’язку України М.РУДЬКОВСЬКОГО за надання завідомо неправдивої інформації про можливі теракти на транспорті, до яких, начебто, може бути причетний Секретаріат Президента України.

При цьому М.ОСТАПЕНКО пояснила, що дана стаття передбачає адміністративне покарання, а в разі, якщо такі повідомлення особою, що притягується до відповідальності за цією статтею, надавалися неодноразово, передбачає покарання у вигляді до 7 років позбавлення волі.

У контексті останнього М.ОСТАПЕНКО нагадала, що М.РУДЬКОВСЬКИЙ декілька разів намагався пов’язати з терактами аварію потяга “Столичний експрес” у Київській області та аварію потяга з фосфором у Львівській області.

«Але це не моя компетенція, це вирішуватимуть слідчі», - зауважила вона.