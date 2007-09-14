Тимошенко: повернути борги Ощадбанку СРСР можна за два роки

БЮТ поставив перед собою завдання зосередити ресурси країни, перейти на чесну приватизацію і повернути людям протягом двох років знецінені заощадження колишнього Ощадбанку СРСР.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це лідер блоку Юлія ТИМОШЕНКО заявила у Черкаській області під час відвідування одного з агропромислових підприємств.

«Повернення боргів держави людям для нашої команди є пріоритетним та першочерговим завданням», - сказала лідер БЮТ, додавши, що це під силу державі.

«Я говорю про ці зобов’язання, розуміючи, що 99% вірогідності, що наша команда стане владою і що за кожне слово, яке я говорю, мені доведеться звітувати», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.