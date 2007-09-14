Яка може бути медична політика при радянській системі фінансування?

Президент України Віктор Ющенко звертає увагу на неефективну систему розподілу коштів у сфері охорони здоров’я.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, на Всеукраїнському форумі «Здорова нація» в Києві він сказав, що сьогодні розпорядниками державних коштів, крім Міністерства охорони здоров’я, є ще 13 міністерств та відомств України. «Ними контролюються 37% всього зведеного сумарного медичного бюджету нації. Скажіть, будь ласка, про яку єдину медичну політику, єдиний медичний простір може йти мова, коли в нас залишається радянська система розподілу фінансів, які виділяються на охорону здоров’я?» – наголосив В.ЮЩЕНКО.

Глава держави також звернув увагу на недостатнє фінансування медичних програм, зокрема, щодо боротьби з раком, хворобами серця. «Програми виконуються на всіх рівнях незадовільно, і особливо на місцевому», – наголосив він.

Президент переконаний, що реформування медичної галузі має включати впровадження нових фінансових та управлінських механізмів, створення соціально-інвестиційної моделі медицини. «Сьогодні йдеться про радикальну реформу управління, радикальну зміну філософії моделі фінансування», – наголосив він, наголосивши на необхідності належного законодавчого забезпечення цих реформ. «Щоб підняти медичну галузь, її фінансування має бути рясним, достатнім», – також додав В.ЮЩЕНКО.