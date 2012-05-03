Янукович про вибухи, вузькі місця та досвід на майбутнє

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи на початку засідання координаційного штабу, створеного за дорученням глави держави для розслідування вибухів у Дніпропетровську 27 квітня.

"Порядок і безпека в країні - це наш з вами спільний обов’язок", - наголосив Президент.

Він підкреслив, що з огляду на Євро-2012, необхідно врахувати "всі можливі вузькі місця, прорахувати їх і зробити за короткий час всю необхідну роботу".

Як зауважив В.Янукович, події в Дніпропетровську показують, що коли були мобілізовані сили, то можна було побачити, що вони у нас є. При цьому Президент наголосив, що працював у цілодобовому режимі над цією темою і володіє стовідсотковою інформацією. "Якщо б ми так працювали у звичайних умовах, ми виглядали б набагато краще, тобто коли мобілізувати сили – побачили, вони в нас є, і достатньо", - заявив В.Янукович.

За його словами, Рада національної безпеки і оборони України має узагальнити всю роботу, яка була проведена і ще проводиться після вибухів, щоб на майбутнє використовувати цей досвід.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня в центрі Дніпропетровська прогриміли 4 вибухи, внаслідок яких постраждала 31 особа, в тому числі 10 дітей.

За фактами вибухів порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.