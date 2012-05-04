Ціни на квартири в Києві (по районах)

Про це УНІАН повідомили у консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Дарницький район з середнім показником 1 302 дол./кв. м, найдорожчим – Печерський, де середня ціна продажу становила 2 528 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зростання вартості 1 кв. м житла зафіксовано:

у Шевченківському районі – на 0,24% (5 дол.) – до 2 046 дол./кв. м,

у Деснянському – на 0,46% (6 дол.) – до 1 323 дол./кв. м,

у Святошинському – на 1,14% (16 дол.) – до 1 415 дол.,

у Дніпровському – на 0,34% (5 дол.) – 1 458 дол.,

в Оболонському районі – на 0,60% (10 дол.) – до 1 685 дол.,

у Голосіївському – на 0,49% (8 дол.) – до 1 653 дол.,

у Солом’янському районі – на 0,96% (14 дол.) – до 1 477 дол.,

у Подільському – на 0,54% (8 дол.) – до 1 478 дол.,

у Дарницькому районі – на 0,85% (11 дол.) – до 1 302 дол.

При цьому зниження вартості 1 кв. м житла спостерігалося в Печерському районі – на 0,47% (12 дол.) – до 2 528 дол./кв. м.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.