У Німеччині заарештували комп’ютерних злочинців з України та Росії

У Німеччині затримано групу громадян України та Росії, яких звинувачують у банківських махінаціях через інтернет. Як повідомили в четвер Федеральне кримінальне відомство та прокуратура Бонна, проти дев’ятьох із десяти членів злочинного угруповання видано ордери на арешт.

Майже півтора роки тривало розслідування, в результаті якого було викрито та заарештовано членів міжнародного угруповання, що займалося так званим „фішінгом”. Українці та росіяни віком від 20 до 36 років розсилали електронні листи з вірусом від імені низки відомих компаній. Таким чином вони отримували доступ до приватних банківських даних та рахунків, які використовували, щоб знімати значні грошові суми. За даними прокуратури Бонна, далі гроші перераховувалися посередниками в Україну та Росію, а звідти потрапляли у гаманці злочинців у Німеччині. Про склад угруповання головний прокурор Боннської прокуратури Фред Апостель розповів „Німецькій хвилі”: „Одна жінка народилася в Росії, але має німецьке громадянство, решта злочинців є громадянами Росії та України”. Загальна сума збитків від дій угруповання – 600 тисяч євро. На ці гроші шахраї вели розкішний спосіб життя: купували дорогі авто, побутову електроніку та здійснювали численні подорожі.