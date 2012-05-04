Працівники депо побили чотирьох осіб, зокрема журналіста

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Миколаївської області.

За даними заступника прокурора області Дениса Андрєєва, в ході проведеної перевірки встановлено, що 28 квітня близько 18.30 на пероні станції Миколаїв-Вантажний виник інцидент між жителями м. Миколаєва: двома працівниками пасажирського вагонного депо ст. Миколаїв і кількома миколаївцями, серед яких був редактор телерадіокомпанії «Март» О.Гордей.

Під час здійснення жителями міста любительського фотографування зазначені працівники депо з хуліганських мотивів, грубо порушуючи громадський порядок, висловлювали невдоволення з приводу процесу фотографування й завдали городянам тілесні ушкодження. Крім того, хулігани пошкодили майно зазначених осіб - кишеньковий комп'ютер і фотоапарат.

Згідно з даними судово-медичної експертизи, один із працівників перебував у стані гострої інтоксикації внаслідок вживання алкоголю».

Слідчі лінійного відділу на станції Миколаїв УМВС України на Одеській залізниці порушили кримінальну справу стосовно працівників пасажирського вагонного депо ст. Миколаїв. Кримінальну справу порушено за ч. 2 ст. 296 (хуліганство, здійснене групою осіб).

Справа перебуває на контролі прокуратури Миколаївської області.