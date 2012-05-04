Cуддя отримав загрози на мобільний телефон

23:50, 04 травня 2012
Суспільство
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У Луганській області міліція проводить перевірку у зв'язку із загрозами фізичної розправи з головою одного із районних судів.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків із громадськістю УМВС України у Луганській області, повідомлення про загрози до міліції надійшло учора, 3 травня

«Звернувся голова одного з райсудів області, і повідомив про те, що увечері 2 травня йому на мобільний телефон зателефонував невідомий і погрожував фізичною розправою йому і його родичам», - йдеться у повідомленні.

Фізична розправа, за словами анонімів, наступить, якщо суддя не припинить розгляд кримінальної справи, порушеної за статтями 175 (невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії або інших встановлених законом виплат) і 172 (грубе порушення законодавства про працю) Кримінального кодексу України, які знаходяться у його провадженні.

На даний момент проводиться перевірка. Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ст. 377 КК України (загроза або насильство стосовно судді, народного засідателя або присяжного).

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