ЄС буде поглиблювати відносини з Україною - заява

Європейський Союз має намір робити все можливе для поглиблення своїх відносин з Україною. Про це, як повідомив на брифінгу для преси міністр закордонних справ Арсеній ЯЦЕНЮК, йдеться у спільній заяві, підписаній сьогодні в рамках Саміту «Україна-ЄС».

Як передає кореспондент УНІАН, за словами міністра, в документі, зокрема, наголошується, що лідери ЄС вітають європейський вибір України і робитимуть все для запровадження європейських стандартів в Україні та подальшого наближення України до ЄС.

Водночас А.ЯЦЕНЮК зауважив, що Україна на сьогоднішньому саміті не ставила перед собою за мету добитися від ЄС чіткої дати вступу до ЄС.

При цьому він зауважив, що перед собою потрібно ставити лише реальні цілі.

«Україна при підготовці до Саміту «Україна-ЄС» була надзвичайно прагматичною як, власне кажучи, і сама європейська унія. Адже для вирішення питання збільшення Європейського Союзу треба, в першу чергу, отримати ту реформовану угоду, яку Європа планує підписати до кінця поточного року. Таким чином, Європа сьогодні сама не має відповіді, яка форма внутрішнього влаштування ЄС буде», - підкреслив А.ЯЦЕНЮК.