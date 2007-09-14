На Сєвєродонецькому ”Азоті” стався вибух

Сьогодні о 12.17 на ЗАТ «Сєвєродонецьке об`єднання Азот» (Луганська обл.) в результаті об`ємного вибуху синтез-газу у відділенні компресії цеху метанолу сталася аварія цехового рівня.

Про це йдеться на офіційному сайті підприємства з посиланням на службу цивільного захисту населення і надзвичайних ситуацій ЗАТ «Сєвєродонецьке об`єднання Азот».

Згідно з повідомленням, в результаті аварії викидів хімічних отруйних речовин не сталося. Аварія була локалізована о 14.16 силами підрозділів МНС України і спецслужб ЗАТ «Сєвєродонецьке об`єднання Азот».

«Загрози для життя і здоров`я обслуговуючого персоналу і населення міста немає. Небезпеки хімічного зараження немає. Потерпілих немає», - наголошується в повідомленні компанії.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Сєвєродонецьке об`єднання «Азот» (Луганська обл.) є третім за величиною в Україні виробником аміаку і одним з найбільших в Європі хімічним підприємством з виробництва азотних добрив, метанолу, оцтової кислоти, вінілацетату та його похідних, ацетилену, формаліну, каталізаторів, товарів побутової хімії й іншої хімічної продукції.