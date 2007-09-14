Як українці ставляться до реклами (соцопитування)

Реклама давно стала повноцінною частиною повсякденного життя будь-якого українця. Обсяг реклами став настільки великим, що практично неможливо уникнути зустрічі з нею - такою необхідною для компаній, і часто без користі для простих споживачів.

Результати дослідження, проведеного агентством "Менеджмент консалтинг груп", свідчать: чверть українців (25,8%) заборонила б усі види реклами, і лише 8,3% — навпаки, вважають, що не варто вдаватися ні до яких заборон. В цілому переважна більшість українців демонструє неприйняття того чи іншого виду реклами, або виступають проти неї взагалі. Найбільшу відразу викликає реклама алкоголю й тютюну. Трохи краще йдуть справи з рекламою лікарських препаратів і гігієнічних засобів (7,3% і 5,5% відповідно). Також, близько 17% українців хотіли б скасувати політичну рекламу, демонструючи несприйняття цієї інформації.

Українці з різних куточків країни доволі одностайні: практично в усіх містах, де проводилося опитування, на перше місце в рейтингу неприйнятних вийшла реклама алкоголю, за нею — реклама тютюнових виробів. Мешканці Донецька виявилися найбільш критичними — тут 38,6% заборонили б усі її види. Найлояльнішими до реклами тютюну виявилися одесити (29,7%), до політичної реклами — жителі Сімферополя (12,2%), до реклами лікарських препаратів — харків`яни (2,2%), а до реклами гігієнічних засобів — мешканці Дніпропетровська (2,7%).

В цілому найбільш лояльне ставлення до реклами продемонстрували столичні жителі: кожен десятий киянин (10,2%) не вносив би ніяких заборон у цій сфері. За ними йдують львів`яни (9,9%) та жителі Дніпропетровська (9%).

Дослідження проводилося в шістьох великих містах України. Телефонним опитуванням були охоплені 1200 респондентів.

Докладніше про результати соцопитування читайте в суботньому номері журналу "Профиль".