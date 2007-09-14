Суд фактично відпустив убивць Ігоря Гончарова

Генеральна прокуратура вимагає суворішого покарання для трьох працівників слідчого ізолятора, які в 2003 році завдали смертельних травм арештованому Ігорю Гончарову.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури, вироком Шевченківського районного суду м. Києва від 6 вересня 2007 року трьох працівників слідчого ізолятора №13 засуджено за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, або вчинене групою осіб), ч. 3 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень) Кримінального кодексу України до 5 років позбавлення волі і звільнено від відбування покарання з іспитовим строком на 3 роки.

За вироком суду їх визнано винними у тому, що 24 червня 2003 року вони заподіяли арештованому Ігорю Гончарову тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили смерть.

Генеральною прокуратурою України внесено апеляцію на невідповідність призначеного засудженим особам м`якого покарання.

Як повідомляв УНІАН, І.Гончаров, звинувачений в організації банди “перевертнів”, помер 1 серпня 2003 р.

5 серпня того ж року Інститут масової інформації повідомив, що отримав передсмертного листа І.Гончарова, в якому, зокрема, йшлося про перебіг слідства у справі міліціонерів-“перевертнів”, яких перевіряли на причетність до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. У цьому листі І.Гончаров розповідає про погрози з боку правоохоронців вбити його, “представивши смерть мою як наслідок мого самогубства чи як смерть від хвороби”. І.Гончаров припустив, що ці погрози “пов`язані з моїми заявами про те, що на суді я маю намір розповісти про ряд злочинів, ініційованих та здійснених працівниками МВС України та працівниками УБОЗу м. Києва та підрозділу “Сокіл”, що входить в його систему. А також у зв`язку з наміром моїм викрити осіб, що організували викрадення та вбивство журналіста Гонгадзе. На суді я збираюся дати свідчення в присутності журналістів, оскільки не довіряю слідству Генпрокуратури України”.