"Райффайзенбанк Україна" продано угорському банкові

Сьогодні ввечері холдингова компанія Райффайзен Інтернешнл Банк-Холдинг АГ підписала контракт про продаж 100% акцій АКБ “Райффайзенбанк Україна” угорському “ОТР Банк Лтд.”. Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Райффайзен Банк Аваль».

У повідомленні зазначається, що продаж ще підлягає завершенню, зокрема затвердженню Комісією з фінансових ринків Австрії, Національним банком України і антимонопольними органами України і Угорщини.

Згідно з повідомленням, “Райффайзенбанк Україна” буде проданий за 650 млн. євро.

Голова правління “Райффайзен Інтернешнл” Герберт СТЕПІЧ наголосив, що група не має наміру застосовувати подібну стратегію в Росії у зв`язку з придбанням Імпексбанку.

Як зазначає прес-служба, продаж “Райффайзенбанк Україна” дозволить уникнути витрат на його злиття з банком “Аваль”, який був куплений групою в 2005 році. Більш того, з`явиться можливість прискорити трансформаційний процес, тобто повну інтеграцію банку “Аваль” в групу “Райффайзен Інтернешнл” (адаптацію систем, запровадження загальних стандартів групи в обслуговуванні, управлінні і продуктами).

У повідомленні також зазначається, що бренд “Райффайзен” не входить у продаж, натомість він буде інкорпорований в назву банку “Аваль”. Бренд “Аваль” буде трансформований в “Райффайзен Банк Аваль”.

Після завершення продажу “Райффайзен Банк Аваль” стане другим за величиною на українському ринку банком, який володіє загальними активами в обсязі 3,4 млрд. євро і 1 342 відділеннями і філіалами, повідомляє прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня ц.р. голова і гендиректор угорського Orszagos Takarekpenztar Rt (OTP) Шандор ЧАНЬЇ повідомив, що банк розглядає можливість придбання двох банків в Україні. Можливою метою OTP називалася "дочка" австрійського Raiffeisen International в Україні, яка була виставлена на продаж після того, як Raiffeisen купив банк «Аваль». На думку аналітиків, «Райффайзенбанк Україна» може коштувати від трьох до п`яти капіталів, тобто 100-300 мільйонів євро.

Довідка УНІАН. «Райффайзен Інтернешнл» оперує одну з найбільших банківських мереж у Центральній і Східній Європі з дочірніми і лізинговими компаніями на 16 ринках. Понад 10 млн. клієнтів користуються послугами приблизно 2 700 філіалів. Група має представництва в Литві і Молдові.

“Райффайзен Інтернешнл” є повністю консолідованим дочірнім підприємством Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG (RZB), який володіє 70% його акцій. Решта 30% акцій знаходяться у вільному обігу і котируються на Віденській фондовій біржі.

RZB є провідним корпоративним і інвестиційним банком Австрії і центральним закладом Raiffeisen Banking Group - найбільшої банківської групи країни.

“Райффайзенбанк Україна” функціонує з 1998 року. На кінець 2005 р. його загальні активи перевищували 1,2 млрд. євро, в ньому налічувалося 39 філіалів. Балансова вартість чистих активів банку на кінець 2005 р. становила 139 млн. євро.