10 тис. доларів за інформацію про вбивство лідера кримсько-татарської молоді

10 тисяч доларів США як винагороду гарантує міліція Криму за інформацію, яка сприятиме розкриттю вбивства Норіка Ширина, - голови правління кримсько-татарської молодіжної організації «Бирлик-єдність», засновника газети «Голос молоді».

Про це УНІАН повідомили в Центрі громадських зв`язків кримської міліції.

«Управління по боротьбі з організованою злочинністю Головного управління МВС України в Автономній Республіці Крим просить громадян сприяти в розслідуванні тяжкого злочину», - зазначено в повідомленні.

Співробітники міліції продовжують роботу з розслідування вбивства Н.Ширина, яке було скоєне наприкінці 2006 року.

Наявну інформацію можна повідомити по телефонах кримського УБОЗ. Чергова частина УБОЗ: (8-0652) 54-70-30. Конфіденційність гарантується.

Як повідомляв УНІАН, в грудні 2006 року тіло Н.Ширина з п`ятьма ножовими пораненнями було виявлено в гаражі в районі Ак-Мечеть Сімферополя.

Було порушено кримінальну справу. Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголосив на необхідності розслідувати цей злочин.