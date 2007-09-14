Прокуратура зупинила виклики до суду померлих

Прокуратура Запорізької області запобігла 7 випадкам заволодіння житлом шляхом отримання незаконних судових рішень.

Як повідомила УНІАН начальник відділу Запорізької обласної прокуратури Олена ГОВОРУХА, "схема шахрайства, в якій були задіяні і судові органи, була виявлена в результаті перевірки, проведеної органними прокуратури".

За її словами, зокрема, перевіркою було виявлено рішення Комунарського райсуду Запоріжжя, яким визнавався дійсним договір купівлі-продажу житла, укладений за так званою "домашньою домовленістю" і право власності заявника на житло.

"Дане рішення було ухвалене, не дивлячись на те, що відповідач у справі - реальний власник житла, на момент подання позовної заяви до суду був уже мертвий", - повідомила начальник відділу облпрокуратури, відзначивши, що в цілому на сьогодні подібних фактів ухвалення судами незаконних рішень, що забезпечують шахраям заволодіння житлом, прокуратурою Запорізької області виявлено 7.

"На даний момент на всі ці рішення прокуратурою Запорізької області подані апеляційні скарги, внаслідок чого незаконні рішення судів скасовані", - розповіла О.ГОВОРУХА.

Питання про відповідальність суддів, що ухвалили незаконні рішення, зважаючи на їх особливий статус, поки залишається відкритим.