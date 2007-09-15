Військова авіакомпанія МО України хоче два нових Боїнги

Державне підприємство Міністерства оборони України “Українська авіаційна транспортна компанія” планує до кінця 2008 року придбати два комбінованих літаки “Боїнг”.

Як повідомили УНІАН в управлінні прес-служби Міноборони, про це сьогодні на прес-конференції повідомив президент “УАТК” Віталій ПОПОВ.

“Ми ведемо переговори з компанією “Боїнг” про закупівлю у лізинг двох літаків”, - сказав В.ПОПОВ, додавши, що це “комбіновані літаки, які зможуть перевозити як персонал так і вантажі, у тому числі, й техніку”.

За його словами, після узгодження всіх юридичних питань, “Українська авіаційна транспортна компанія” планує придбати ці літаки до кінця 2008 року.