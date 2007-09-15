Янукович: ми сьогодні робимо перший крок до реформи місцевого самоврядування

Підписання угод між урядом і регіональними властями є першим етапом реформи місцевого самоврядування.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив прем`єр-міністр України, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні в Донецьку перед церемонією підписання Угоди між Кабінетом міністрів і Донецькою обласною радою про регіональний розвиток Донецької області.

«Виконавши цю роботу з підготовки угоди, ми сьогодні робимо перший крок до реформи місцевого самоврядування, про яку давно говорили», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, для здійснення подальшої реформи місцевого самоврядування необхідно внести зміни до Конституції та ухвалити відповідні закони.

В.ЯНУКОВИЧ вважає, що підписання угод між урядом і регіонами дозволяє врегулювати взаємовідносини між регіональними і центральними органами влади. «Це перший крок до створення системи ефективної вертикалі влади», - зазначив він.

Глава уряду нагадав, що раніше відповідний протокол про наміри було підписано між урядом і Львівською обласною радою.

За його словами, реалізація проектів і програм в рамках угоди дозволить об`єднати зусилля регіональних і центральних органів влади для вирішення найбільш проблемних питань регіонального розвитку.