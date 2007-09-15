Тимошенко до Ющенка не знала українською жодного слова

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО наголошує, що вона ніколи не була ворогом російської мови. Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на мітингу в Керчі (Крим).

Як передає кореспондент УНІАН, при цьому лідер БЮТ зазначила, що з неї роблять ворога російської мови її політичні опоненти, і це є своєрідною технологією. Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що вона народилася в Дніпропетровську, довгі роки прожила там і до приходу в уряд Віктора ЮЩЕНКА не знала жодного слова українською, проте потім, вже працюючи в уряді, вивчила цю мову.

«Робити ворога російської мови або будь-якої іншої мови з людини, яка все життя говорила російською мовою – це потрібно мати колосальну пропагандистську машину, щоб таких ворогів створювати», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер БЮТ заявила, що вона згодна з думкою, що мовна проблема для всієї країни стоїть лише на 17-му місці, а на перших місцях стоять соціальні питання - «як лікувати людей, як створювати країну, як мати землю, яка б приносила багатства всій країні, а не окремим людям».

Ю.ТИМОШЕНКО також зазначила, що ініціатива Партії регіонів про проведення референдуму з питання статусу російської мови – це лише передвиборний популізм. За словами лідера БЮТ, «країна вже вп’яте стає на ці граблі»: двічі питання російської мови порушувалося під час президентства Леоніда КУЧМИ, один раз під час виборів Президента в 2004 році, і ще один раз ідея референдуму виникала під час парламентських виборів 2006 року. «Давайте ще п`ятий раз наступимо на граблі російської мови, НАТО, а за цією ширмою грабуватимуть вас ще 10 років, і говоритимуть, що це так країні важко жити», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також сказала, що сьогодні в парламенті України депутати не знають ні російської мови, ні української, а говорять «на 80% “по фєнє». «Я іноді й не розумію, що говорять», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

На мітинг з участю Ю.ТИМОШЕНКО зібралося близько 5-6 тисяч кримчан. Після мітингу лідер БЮТ взяла участь в спуску на воду універсального суховантажного судна-контейнеровоза, який було складено на Керченському суднобудівному заводі «Залів».