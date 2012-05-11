Через один телефонний дзвінок із харківських вокзалів евакуювали 300 людей

У Харкові через неправдиве повідомлення про замінування залізничного вокзалу було евакуйовано близько 300 осіб зі станцій «Харків-Пасажирський» та «Основа».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на в.о. Харківського міжрайонного транспортного прокурора Станіслава Муратова.

За його даними, 10 травня о 16.00 до чергової частини міського управління міліції надійшло анонімне повідомлення про замінування вокзалу. При цьому невідома особа не зазначила, який саме вокзал заміновано.

У зв’язку із загрозою було прийнято рішення про перевірку залізничних вокзалів на станції «Харків-Пасажирський» та станції «Основа».

Під час огляду території станцій будь-яких вибухонебезпечних пристроїв та речовин не виявлено. Затримки руху потягів не було.

Проводяться заходи із встановлення особи, яка повідомила про замінування вокзалу. Хід дослідчих перевірок перебуває на контролі Харківської міжрайонної транспортної прокуратури.