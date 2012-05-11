Проти колишнього заступника міністра порушили кримінальну справу
11:30, 11 травня 2012Суспільство
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У Києві викрито колишнього заступника міністра промислової політики України, який у 2010 році незаконно підписав доручення на поставку казенному підприємству двох станків з числовим програмним управлінням.
|Державі завдано збитків на суму 11,8 млн грн.
Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.
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