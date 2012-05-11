Українця-власника «смертельного» автобуса затримали у Білорусі

15:44, 11 травня 2012
Суспільство
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У Бресті затримали громадянина України - власника автобуса, внаслідок зіткнення якого в 2010 році в Дніпропетровській області на залізничному переїзді з локомотивом загинули 45 людей.  

Залізничний переїзд

Про це УНІАН повідомили в Управлінні внутрішніх справ на транспорті МВС Білорусі.

«10 травня в Бресті в ході оперативно-розшукових заходів співробітниками управління кримінального розшуку кримінальної міліції управління внутрішніх справ на транспорті МВС Білорусі й місцевого відділу транспортної міліції був затриманий громадянин України, 35-річний житель Дніпропетровської області, індивідуальний підприємець. Ця людина розшукувалася Інтерполом і Управлінням МВС України на Дніпропетровській залізниці за скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 271 КК України (порушення вимог законодавства про охорону праці – УНІАН)», - йдеться в повідомленні УВСТ МВС Білорусі.

Встановлено, що громадянин України був власником автобуса, водій якого був винен у скоєнні великого ДТП.

Вранці 12 жовтня 2010 року в Нікопольському районі Дніпропетровської області, на залізничному переїзді перегону Марганець-Нікополь, локомотив, що слідував за маршрутом Кривий Ріг - Запоріжжя, врізався в пасажирський автобус. Екіпаж локомотива з трьох осіб не постраждав. Автобус перевозив 52 пасажири, з низ 45 загинули, інші отримали травми різного ступеня тяжкості. Водій автобуса, який, як з`ясувалося, виїхав на залізничний переїзд на заборонений сигнал семафора, також загинув на місці.

Підприємець, якому належав автобус, тривалий час переховувався в Росії, недавно переїхав до Бреста, де винайняв квартиру.

Наразі затриманий перебуває в ІТТ. Ініціатор розшуку повідомлений, вирішується питання про екстрадицію.

Довідка УНІАН. Ч. 2 ст. 271 Кримінального кодексу України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до семи років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років або без такого.

 

 

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