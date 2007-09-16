Політики проігнорували мітинг-реквієм, присвячений пам`яті Ґонґадзе

Микола Мельниченко відмовляється брати участь в заходах, присвячених 7-й річниці зникнення журналіста Георгія Ґонґадзе, повідомляє 5 канал.

Не танцювати на кістках в ефірі каналу закликав політиків і кандидат в депутати від Партії регіонів, міністр юстиції Олександр Лавринович. Політики з різних політичних таборів попри те, що анонсували свою присутність, не з`явилися на мітинг-реквієм, присвячений пам`яті журналіста. Врешті на сьомому километрі траси "Біла Церква - Тараща" зібралося кількадесят людей. Під прапорами на місці, де знайшли обезголовлене тіло, що за результатами експертизи належить Георгію Ґонґадзе, вони провели 15-хвилинний мітинг-реквієм. З політиків на заході була присутня лише соціалістка Валентина Семенюк.

В столиці відбудеться кілька заходів, присвячених пам`яті Георгія Ґонґадзе. Зокрема, на Європейській площі у Києві о 16 годині розпочнеться акція "Забути соромно", де оголосять про початок збору підписів із вимогою до влади почати судовий процес над Леонідом Кучмою.