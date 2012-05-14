Кримські кримінальники теж хочуть показати свій СІЗО іноземцям

«Ув`язнені поставили перед адміністрацією Сімферопольського СІЗО кілька вимог: вони хочуть, щоб їх лікували в німецькій клініці «Шаріте». Вони також вимагають зустрічі з іноземними гостями, які відвідують Україну. Як мінімум вони вимагають зустрічі з німецькими лікарями, щоб ті їх обстежили», - зазначив політик.

На переконання В.Колесніченка, ув’язненим цікаво поспілкуватися із закордонними гостями і дізнатися їхню думку про те, як світова спільнота оцінює утримання українських в`язнів в слідчих ізоляторах і виправних колоніях.

Як повідомляв УНІАН, лікар з німецької клініки «Шаріте» здійснює лікування екс-прем`єр-міністра Юлії Тимошенко в харківській лікарні.