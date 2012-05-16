В Україні відкрили філію Інституту Конфуція

Як передає кореспондент УНІАН, з 1 вересня поточного року у філії розпочнеться навчання студентів китайської мови.

В урочистому відкритті філії Інституту Конфуція, де навчатимуться 10 груп студентів, взяли участь генеральний консул Китайської Народної Республіки в Одесі У Сяоїн, ректор Південноукраїнського педагогічного університету ім. Ушинського Олексій Чебикін, ректор Харбінського інженерного університету Лю Ци Ган, керівники управлінь освіти китайської провінції Хейлунцзян та Одеської міської ради.

Як уточнили УНІАН у ректораті педуніверситету, 30 студентів, які пройдуть навчання у філії Інституту Конфуція, одержать дипломи перекладачів з китайської.

За підтримки китайського уряду і зарубіжних синологічних центрів планується також розпочати навчання студентів китайської мови в Миколаєві, Ізмаїлі, Херсоні та інших містах.