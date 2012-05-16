Після побиття телеведучу забрала швидка

Про це кореспонденту УНІАН повідомив її адвокат Микола Неділько.



Це сталося близько 22.00, коли жінка ввійшла в під`їзд будинку на вул. Горького в центрі Києва. На неї одразу напали двоє невідомих міцної статури і жорстоко побили. Н.Розинську забрала швидка допомога до міської клінічної лікарні №17.



Адвокат повідомив, що саме їде туди і наразі не знає всіх подробиць, хоча констатує, що це відбулося в під`їзді, до якого не можуть потрапити сторонні.