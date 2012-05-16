Проект храму на спортмайданчику спричинив протести

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Кіровоградської області.

На даний час прокуратура із залученням контролюючих органів проводить перевірку фактів, викладених у колективному зверненні, а також вивчає законність відведення земельної ділянки Кіровоградською міськрадою у постійне користування релігійній громаді. На території спірної ділянки поки що не виявлено пошкоджень зелених насаджень, будівельні роботи не розпочалися.

Реагуючи на ситуацію, прес-служба УПЦ МП поширила серед кіровоградських ЗМІ прес-реліз, в якому аргументувала вибір території під будівництво. Церковники пояснюють, що більша частина храмів розташована у центральній частині Кіровограда, що не зручно для вірян похилого віку. Будівництво храму в спальному районі поблизу кількох навчальних закладів, на їх думку, має позитивно позначитись на вихованні молоді.

Глава Кіровоградської та Новомиргородської єпархії, владика Іоасаф вважає, що православні даного мікрорайону мають право відвідувати храм поблизу місця проживання. «Якщо на цьому місці не буде зведений храм, з часом все одно тут щось побудують. Чи на користь?» - зазначає владика.

У свою чергу мешканці мікрорайону висловлюють обурення тим фактом, що храм збираються побудувати без відома і згоди самих кіровоградців, на останньому клаптику зеленої зони, що призначалась для дитячого майданчика.