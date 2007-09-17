Українська армія виявила інтерес до американських сержантів

Сьогодні розпочався візит до навчального закладу Збройних Сил США у Федеративній Республіці Німеччині (м. Графенвоєр) представників Головного управління особового складу Генерального штабу Збройних Сил України та 169-го навчального центру Сухопутних військ ЗС України (смт Десна).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства оборони України, українську делегацію очолює заступник начальника 169-го навчального центру Сухопутних військ ЗС України полковник Олександр ДЕРКАЧ.

Мета візиту полягає у ознайомленні з методами та процедурами відбору, підготовки та атестації сержантського складу.

У ході візиту буде розглянуто питання щодо законодавчої та нормативно-правової бази, яка регламентує порядок відбору, направлення на навчання та атестації сержантського складу Сухопутних військ США. Представники ЗС України ознайомляться з порядком відбору на навчання та проходження підготовки сержантів, організацією та забезпеченням бойової (фахової) підготовки сержантського складу у цьому навчальному закладі.

Окремо будуть обговорені питання, пов’язані з розв’язанням проблемних ситуацій, що виникають під час організації підготовки зазначеної категорії військовослужбовців, зокрема, перевіркою готовності сержантського складу до виконання завдань в різних умовах.