Сьогодні в центрі Баку офіційно відкриють Євробачення

Як передає РІА «Новости», відкриття відбудеться в центрі міста, неподалік спеціально побудованого для цього концертного комплексу Baku Crystal Hall, де пройдуть основні події пісенного змагання.

На відкриття запрошені делегації усіх 42 країн - учасниць "Євробачення", які перед урочистою церемонією пройдуть по червоній килимовій доріжці перед численними фанатами і пресою.

Символ конкурсу цього року - вогненна квітка, а слоган - Light your fire! ("Запали свій вогонь!"). Цими малюнками і написами прикрашено весь центр міста, а на площі перед Старим містом встановлено величезну неонову кулю з емблемою конкурсу, яка крутиться навколо своєї осі і нагадує планету Земля, всю охоплену лихоманкою під назвою "Євробачення". Крім того, набережна міста, яка вважається основним місцем проведення дозвілля жителів і гостей столиці Азербайджану, освітлена ліхтарями у формі головної емблеми пісенного конкурсу - серця.

Основні заходи "Євробачення" пройдуть: 22 і 24 травня – півфінали, 26 травня – фінал.

Під час півфіналів буде визначено двадцятку фіналістів. Крім того, на сцену Baku Crystal Hall 26 травня вийдуть учасники, які представляють країни "Великої п'ятірки" - Німеччину, Іспанію, Велику Британію, Францію і Італію, і виконавець з Азербайджану. Переможців конкурсу оберуть за допомогою професійного журі і голосування глядачів.

У першому півфіналі на сцену Baku Crystal Hall вийдуть представники Росії, Чорногорії, Ісландії, Греції, Латвії, Албанії, Румунії, Швейцарії, Бельгії, Фінляндії, Ізраїлю, Сан-Маріно, Кіпру, Данії, Угорщини, Австрії, Молдови та Ірландії. У другому півфіналі виступатимуть учасники з Сербії, Македонії, Нідерландів, Мальти, Білорусі, Португалії, України, Болгарії, Словенії, Хорватії, Швеції, Грузії, Туреччини, Естонії, Словаччини, Норвегії, Боснії і Герцеговини, Литви.

Як повідомлялося, Україну на конкурсі «Євробачення» в Баку представляє співачка Гайтана.