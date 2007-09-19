Правоохоронці затримали 15-річного рецидивіста

Тернопільські правоохоронці затримали 15-річного крадія, який обікрав в області 10 церков.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС у Тернопільській області, зловмисник діяв одним способом - розбивав вікно, проникав усередину і викрадав виключно гроші зі скриньок для пожертв. На Тернопільщині він обікрав церкви у Бережанському, Тернопільському та Підволочиському районах.

Затриманий виявився жителем села Чесники Рогатинського району, що на Івано-Франківщині. Правоохоронці з’ясували, що за крадіжки хлопця уже затримували. Півроку тому він обікрав п’ять церков у своєму районі, за що був засуджений до кількох місяців позбавлення волі, але до колонії так і не потрапив – термін ув’язнення закінчився ще в слідчому ізоляторі.